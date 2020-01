Io e te di notte, Pierluigi Diaco: “Il GF Vip? Non mi appassiona” (Di sabato 18 gennaio 2020) Pierluigi Diaco dice la sua sul Grande Fratello Vip: “Un meccanismo che non mi appassiona” Nonostante l’ormai lontano successo di Io e Te nell’estate del 2019, Pierluigi Diaco continua a essere un volto in Rai anche se in seconda serata con una versione del programma notturna, ricca di ospiti e di due presenze femminili fisse: Valeria Graci e Sandra Milo. Un programma definito da molti antico, che offre una tv non urlata, ma pacata e all’insegna dell’allegria. Tutto diverso il GF Vip che sfrutta meccanismi ormai arrugginiti e cavalca sterili polemiche che dopo un paio di giorni risultano già dimenticate. “Vado a letto alle 21 e mi sveglio alle 5 del mattino” ha dichiarato Pierluigi Diaco al settimanale Oggi, “nessun pregiudizio, quindi, ma è un meccanismo che non mi appassiona”. Io e Te di notte, Pierluigi Diaco ammette: ... Leggi la notizia su lanostratv

Papryka5 : RT @robertis_emilia: Venga la notte e si posi piano e senza rumore. Pierluigi Cappello #NotturniDiCittà #VentagliDiParole @Paola_Glm… -