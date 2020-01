In Canada già in vendita i gadget di Harry e Meghan (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Celtic Treasure Chest, ricercato negozietto di prodotti britannici e irlandesi di Vancouver, in Canada, vende i gadget del matrimonio dei duchi di Sussex Harry e Meghan ed è pronto a venderne di nuovi, se arriveranno, ma soprattutto a offrire ospitalità ai due ex reali. "Quello che penso di Harry e Meghan che si potranno trasferire in Canada o nella Colombia britannica, penso che sia affare loro. Non mi colpisce particolarmente, a meno che non vengano nel negozio, che sarebbe fantastico per i miei affari!", ha affermato il proprietario Stephen Coulson. "Se ci sarà qualcosa per commemorare il trasloco a Vancouver o sull'isola di Vancouver, cercheremo sicuramente di offrire questo tipo di cose - ha aggiunto, ironizzando -. Se hanno bisogno di un posto dove stare, ho una casa abbastanza grande. Potrebbe non essere alla loro altezza". Leggi la notizia su ilfogliettone

