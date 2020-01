In bici su A4, 60enne travolto e ucciso

60enne è stato investito e ucciso in sella alla propria bicicletta sulla A4 Milano-Venezia,all'altezza del tratto tra la barriera Milano Est e Agrate. A travolgerlo è stata un'auto guidata da un 47enne di Brescia che si è fermato a prestare soccorso. All'arrivo del 118però non c'era più nulla da fare per l'uomo. Sconosciuto il motivo per cui la vittima fosse in bici in autostrada.(Di sabato 18 gennaio 2020) Unè stato investito ein sella alla propriacletta sulla A4 Milano-Venezia,all'altezza del tratto tra la barriera Milano Est e Agrate. A travolgerlo è stata un'auto guidata da un 47enne di Brescia che si è fermato a prestare soccorso. All'arrivo del 118però non c'era più nulla da fare per l'uomo. Sconosciuto il motivo per cui la vittima fosse inin autostrada.(Di sabato 18 gennaio 2020)

