Ibanez alla Roma, lunedì le visite mediche: arriva in prestito con riscatto a 8 milioni (Di sabato 18 gennaio 2020) perazione definita per il difensore centrale brasiliano. Passa in prestito per 18 mesi ai giallorossi: all'Atalanta un milione di euro subito e altri 8 per il riscatto, più 2 di bonus. lunedì Ibanez sosterrà le visite mediche e poi potrà firmare il suo nuovo contratto. Leggi la notizia su fanpage

