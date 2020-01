Fumo e colesterolo: una coppia pericolosa (Di sabato 18 gennaio 2020) Alla scoperta del rapporto tra uno dei vizi più diffusi della nostra società e l’aumento del colesterolo “cattivo” Fumare fa Leggi la notizia su laprimapagina

LNeliana : RT @TuttaSaluteRai3: Le #mele hanno sostanze come pectina e coercitina che aiutano il colesterolo riducendo assorbimento grasso. Sono ricch… - AURORA65388938 : RT @TuttaSaluteRai3: Le #mele hanno sostanze come pectina e coercitina che aiutano il colesterolo riducendo assorbimento grasso. Sono ricch… - CalistriSilvio : RT @TuttaSaluteRai3: Le #mele hanno sostanze come pectina e coercitina che aiutano il colesterolo riducendo assorbimento grasso. Sono ricch… -