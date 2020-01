Conferenza stampa Corini: «Salvezza? Ci credo e spingeremo al massimo» (Di sabato 18 gennaio 2020) Conferenza stampa Corini, ecco le parole dell’allenatore del Brescia per presentare il match di domani contro il Cagliari Eugenio Corini, allenatore del Brescia, è intervenuto in Conferenza stampa per presentare la partita di domani contro il Cagliari. Ecco le parole del tecnico: MOMENTO – «Veniamo da una brutta sconfitta, il risultato di Genova fa male. Ne abbiamo parlato, è stata una settimana importante sotto molti punti di vista. Sono sicuro che ritroveremo il nostro spirito. La squadra ha sempre avuto una forza morale nelle difficoltà, dobbiamo combattere sempre per poterci salvare». Salvezza – «L’ho detto ai ragazzi, ci credo e spingerò al massimo: abbiamo tutte le possibilità per salvarci, ma sarà difficile e complicato». CAGLIARI – «La classifica certifica che sono una squadra di grande valore. Le nostre motivazioni sono grandi, dobbiamo meritarci ... Leggi la notizia su calcionews24

Conferenza stampa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Conferenza stampa