Boato vicino l'Orto Botanico: esplosa bombola di gas in appartamento (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Boato improvviso nei pressi dell'Orto Botanico, più precisamente in vico Minutoli, nel quartiere San Carlo all'Arena. Un botto che si è sentito anche a lunga distanza e che ha avuto origine dall'esplosione di una bombola di gas all'interno di un appartamento. Nell'abitazione vive una famiglia di extracomunitari. Al momento non si hanno notizie riguardo il loro stato di salute. Un'ambulanza del 118 si è già recata sul posto: si ipotizza la presenza di vari feriti.

