Ajax-Sparta Rotterdam e altre partite di domenica, Eredivisie (Di sabato 18 gennaio 2020) Ajax-Sparta Rotterdam, Venlo-PSV e ADO Den Haag-Waalwijk sono tre partite della diciannovesima giornata di Eredivisie e si giocano domenica. VENLO – PSV EINDHOVEN domenica ore 12:15 Alcune settimane fa, il PSV ha deciso di esonerare Mark Van Bommel e di affidare la guida tecnica a Ernest Faber, il cui esordio in questa avventura è coinciso con una sofferta vittoria ai tempi supplementari in Coppa d’Olanda contro il modesto GVVV. Pochi giorni dopo, la netta affermazione in campionato ai danni del PEC Zwolle ha restituito un po’ di tranquillità al club di Eindhoven, che spera di lasciarsi alle spalle le tante difficoltà avute nel 2019 e di brillare nel nuovo anno solare. Nella diciannovesima giornata di Eredivisie, il PSV avrà l’opportunità di sfidare una squadra di basso livello, perciò dovrebbe riuscire a mettersi in mostra e a ritrovare ... Leggi la notizia su ilveggente

