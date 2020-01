Uomini e Donne, Trono Classico: Andrea Denver ha rifiutato il trono? (Di venerdì 17 gennaio 2020) La redazione di Uomini e Donne aveva proposto ad Andrea Denver di partecipare alla trasmissione nei panni di tronista? Si torna a parlare ancora una volta di Andrea Denver, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, reality show condotto per la prima volta da Alfonso Signorini su Canale 5. L’affascinante e amato modello si è lasciato sfuggire una curiosa rivelazione nella casa più spiata d’Italia. Mentre parlava con alcuni suoi compagni ha svelato che gli era stato proposto di partecipare ad un famoso dating show del piccolo schermo, ma lui ha preferito rifiutare. Come mai Denver ha presto questa decisione? Lo ha spiegato lui stesso al Grande Fratello Vip. Il gieffino ha fatto sapere di essere una persona molto riservata, proprio per questo motivo non vuole esternare i suoi sentimenti in televisione. Andrea Denver non si è lasciato trapelare altri ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

