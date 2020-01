Ultime Notizie Roma del 17-01-2020 ore 12:10 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio Corte Costituzionale inammissibile referendum sulla legge elettorale la richiesta è stata dichiarata inammissibile per l’assorbente ragione dell’eccessiva mani polarità del quesito referendario nella parte che riguarda la delega al governo ovvero proprio nella parte che secondo le intenzioni dei promotori avrebbe consentito l’auto applicativi della normativa di risulta Cambiamo argomento nuova attentato a Foggia il Viminale Invia un contingente straordinario di pulizia ieri mattina una bomba è stata fatta esplodere a Foggia contro un centro per anziani di proprietà del gruppo sanità più responsabile delle risorse umane Cristian vigilante che ha già subito un attentato dinamitardo il 3 gennaio scorso con te lo stato non abbassa la guardia Iraq e 11 soldati ... Leggi la notizia su romadailynews

