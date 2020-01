Traffico Roma del 17-01-2020 ore 07:30 (Di venerdì 17 gennaio 2020) IN APERTURA INCOLONNAMENTI PER Traffico SUL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO A TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO Traffico RALLENTATO SULLE PRINCIPALI STRADE VERSO IL CENTRO, IN PARTICOLARE CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE Traffico IN AUMENTO SULLA PONTIINA DOVE SI FORMANO CODE DA CASTEL RomaNO A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO, QUARTO GIORNO CONSECUTIVO DI STOP, OGGI NELLA FASCIA VERDE, PER I DIESEL DA EURO 3 A EURO 6. CHE NON POTRANNO CIRCOLARE NELLA FASCIA VERDE IN DUE FASCE ORARIE: DALLE 7.30 ALLE 10.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30. NELLA FASCIA VERDE SARÀ IN VIGORE ANCHE LO STOP DALLE 7,30 ALLE 20,30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI “EURO 0” ED “EURO 1” E PER LE AUTO A BENZINA EURO 2 PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ ... Leggi la notizia su romadailynews

