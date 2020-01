Smog Milano, flash mob degli ambientalisti: “I negozi tengano le porte chiuse per non produrre Co2” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Le porte aperte dei negozi aumentano la Co2 e il Comune deve intervenire con un’ordinanza. E’ quanto dichiarato a gran voce, con cartelli e slogan, da una trentina di ambientalisti di Legambiente, Wwf, Cittadini per l’Aria e Fridays for Future in un flash mob guidato dal consigliere comunale Carlo Monguzzi, che ha attraversato la Galleria Vittorio Emanuele, nel cuore di Milano, invitando i negozianti a chiudere le porte evitando sprechi di energia. In realta’ la maggior parte di boutique e negozi, grandi e piccoli, avevano le porte chiuse. In alcuni casi i commessi hanno accontentato i manifestanti ricevendo in cambio un applauso, mentre un venditore di cravatte si e’ innervosito non poco quando un attivista sui sessant’anni ha provato a chiudere la porta a vetri. “Stamattina abbiamo misurato la temperatura in molti negozi, ed era fra i 28 ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

