Scommesse Australian Open 2020: favoriti Djokovic e Nadal, ma occhio a Tsitsipas. Federer quotato a 11 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ormai è tutto pronto per l’inizio degli Australian Open che prenderanno il via lunedì 20 gennaio. Il grande favorito del primo Slam dell’anno non può che essere Novak Djokovic. Il campione serbo ha trionfato per otto volte a Melbourne ed è sembrato in grande forma in questo inizio di stagione, non a caso ha trascinato la sua Serbia alla vittoria dell’Atp Cup. Difficile immaginare che qualcuno, a meno di cali dello stesso numero 2 del ranking, possa metterlo in difficoltà. A testimonianza di ciò anche la quota dei bookmakers che non va oltre il 2.30. Alle sue spalle, inevitabilmente, il numero 1 delle classifiche mondiali ovvero Rafael Nadal. Per gli scommettitori puntare sul campione spagnolo restituirebbe una vincita decisamente superiore visto che la quota si attesa intorno al 5.00. Decisamente meno probabile, almeno secondo i bookmakers, la vittoria degli Australian ... Leggi la notizia su oasport

notanzo : #AustralianOpen2020 Ecco il tabellone completo e le quote vincitore degli Australian Open e gli accoppiamenti di… - infobetting : Australian Open 2020: le quote antepost del torneo femminile -