Salerno, muore il paziente: medico e infermiere aggrediti dai parenti (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un medico e un infermiere sono stati aggrediti ieri nel reparto di Pneumologia dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno dai parenti di un paziente deceduto, che hanno sfogato così la loro rabbia per la morte del loro caro, un 70enne con complicazioni polmonari. La Funzione Pubblica Cgil di Salerno in una nota esprime la sua “più totale solidarietà ai colleghi aggrediti in maniera vile e vigliacca” e stigmatizza “con forza questo ennesimo episodio di violenza gratuita perpetrata ai danni di operatori mentre prestavano la loro attività lavorativa. La situazione – aggiunge la Fp Cgil Salerno – è diventata non più sostenibile, siamo al punto che non è più possibile esercitare la nostra professione in maniera serena a causa di pochi incivili, che però con i loro atteggiamenti inqualificabili portano danni a tutta l’utenza oltre che ai ... Leggi la notizia su ildenaro

Notiziedi_it : Muore paziente, medico e infermiere aggrediti all’ospedale di Salerno - corrmezzogiorno : #Napoli Muore paziente, infermiere e medico aggrediti in corsia - ottopagine : Ruggi: Muore un familiare, i parenti aggrediscono i medici #Salerno -