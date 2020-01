Ryan Pourjam ricorda papà morto in disastro aereo/ Video, 'Non vorrebbe fossi triste' (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ryan Pourjam ricorda il papà morto nel disastro aereo in Iran, Video: 'Lui non vorrebbe che fossi triste' ha detto il 13enne in un discorso pubblico Leggi la notizia su ilsussidiario

Ryan Pourjam Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ryan Pourjam