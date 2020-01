Roma, incendio in un appartamento a Cinecittà: residenti barricati in balcone (Di venerdì 17 gennaio 2020) incendio in un appartamento in via Bruno Pelizzi a Cinecittà, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e hanno salvato i residenti rimasti intrappolati in balcone. Si è sprigionata una fitta nube, che ha reso difficili le operazioni. L'abitazione è stata dichiarata in agibile. Leggi la notizia su roma.fanpage

BeamaBeorg : RT @emergenzavvf: Nella notte squadre di #vigilidelfuoco sono intervenute per un #incendio in una carrozzeria in zona Tor Cervara a #Roma.… - romadailynews : #Cinecittà, #incendio in appartamento: nessun ferito: #Roma – Incendio, poco dopo le 9, in… - paolaokaasan : RT @ilmessaggeroit: Roma, incendio in un palazzo al Prenestino, residenti barricati in balcone: «Ho creduto di morire» -