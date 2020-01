“Quest non è ‘giustizia’, vergogna”: il commento infuriato di Salvini sulla conferma della scarcerazione per Carola Rackete (Di venerdì 17 gennaio 2020) Salvini commenta la conferma della scarcerazione per Carola Rackete “Per qualche giudice una signorina tedesca che ha rischiato di uccidere cinque Militari Italiani speronando la loro motovedetta non merita la galera, ma il ministro che ha bloccato sbarchi e traffico di esseri umani sì. Questa non è ‘giustizia’, questa è vergogna”, così il segretario della Lega Matteo Salvini sulla sentenza della Cassazione che ha confermato l’ordinanza di scarcerazione per Carola Rackete. (Chi è Carola Rackete) La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato la scorsa estate dal procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio e dall’aggiunto Salvatore Vella contro l’ordinanza che decise di non convalidare l’arresto del Capitano della nave della Ong Sea Watch. Carola Rackete era stata arrestata dopo che il 29 giugno aveva portato la nave nel porto di Lampedusa, ... Leggi la notizia su tpi

