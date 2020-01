Milano, Comune e Aler mettono a disposizione 2550 case popolari per le famiglie più bisognose (Di venerdì 17 gennaio 2020) Saranno 2550 i nuovi alloggi messi a disposizione a Milano, tra Comune (1416 unità) e Aler (1134 unità), per le fasce sociali più bisognose. Come comunicato dal Comune in una nota, il 40 per cento delle abitazioni di sua proprietà messe a disposizione andrà a famiglie con un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore ai tremila euro. Leggi la notizia su fanpage

