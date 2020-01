Migranti utilizzati come soldati al fronte in Libia: la denuncia dell’Onu (Di venerdì 17 gennaio 2020) "Abbiamo le prove, da parte di persone che si trovano nei centri di detenzione, che è stata offerta loro la proposta di restare lì per un periodo indefinito oppure di combattere al fronte": questa la denuncia del rappresentante speciale dell'Unhcr per il Mediterraneo centrale, Vincent Cochetel. Che aggiunge: "Se decidono di farlo, viene data loro una uniforme, un fucile e vengono immediatamente portati nel mezzo della guerriglia urbana". Leggi la notizia su fanpage

