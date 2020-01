Meteo, torna il freddo in questo venerdì: in arrivo piogge e neve (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dopo due settimane segnate dall’anticiclone, torna il freddo sulla nostra penisola e cambierà nuovamente il Meteo. In arrivo nuove piogge e nevicate. Le ultime due settimane sono state segnate da un caldo anomalo che ha colpito la nostra penisola. Le temperature sono schizzate oltre la media stagionale, e nonostante il gennaio inoltrato, l’inverno sembrava solamente … L'articolo Meteo, torna il freddo in questo venerdì: in arrivo piogge e neve proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

