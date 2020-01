LIVE Sci alpino, Slalom combinata Wengen 2020 in DIRETTA: scatta la seconda manche, Tonetti per il colpo (Di venerdì 17 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57 Ci siamo, l’austriaco Mayer al cancelletto di partenza. Sulla carta nessuno dei primi 6 va forte in Slalom, per cui Tonetti, con il pettorale n.7, dovrebbe finire in testa. Sulla carta… 13.54 Il grande favorito resta il francese Alexis Pinturault, ma che pista troverà con il pettorale n.19? E’ l’incognita della nuova combinata che, in campo maschile, appassiona e rimescola i valori. 13.51 Non dovrebbe portare a casa troppi punti il norvegese Kilde, che ha sbagliato molto in discesa: parte nono a 1″12 da Mayer. 13.47 Tonetti si trova invece al cospetto dell’occasione della carriera. E’ il primo degli Slalomisti, dovrà attaccare per inseguire il primo podio della vita. A quasi 31 anni sarebbe un giusto premio. 13.43 Podio utopistico per Dominik Paris, ha un vantaggio troppo esiguo sugli ... Leggi la notizia su oasport

BelSebastien : Guarda il contenuto su TIMVISION - zazoomblog : LIVE Sci alpino Combinata Wengen 2020 in DIRETTA: Dominik Paris e Tonetti da podio dopo la discesa! Slalom dalle 14… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Terza Prova Wengen 2020 in DIRETTA: Innerhofer quarto! Bene Casse, ottavo. Paris perde in alto ed… -