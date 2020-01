Le 3600 case del ministero della Difesa occupate abusivamente (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ci sono militari che nonostante non abbiano alcun titolo continuano a occupare l’alloggio messo loro a disposizione dal ministero della Difesa. Utilizzando lo stesso escamotage della ministra Elisabetta Trenta. E non sono pochi casi isolati, visto che su un totale di 16.500 immobili, sono circa 3.600 quelli finiti al centro dell’inchiesta della Procura di Roma nata dopo una relazione dello Stato Maggiore. Spiega oggi Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera: Molti occupanti «abusivi» sono militari che si sono congedati oppure sono andati in pensione. Le norme dicono che dovrebbero subito traslocare e invece rimangono indisturbati. Moltissimi sono anche i figli dei soldati deceduti o le vedove. Alcuni di loro — questo emerge dai primi accertamenti —non avrebbero effettuato la comunicazione agli uffici competenti nascondendosi dietro la giustificazione di aver creduto che toccasse ... Leggi la notizia su nextquotidiano

