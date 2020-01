La fuga di Meghan Markle secondo gli amici: «Ora può respirare» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Harry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraHarry e Meghan alla Canada House di LondraMeghan Markle in Canada sembra avere già iniziato un’altra vita. Da quando ha lasciato in tutta fretta Londra, dopo l’annuncio choc, ed è tornata in Canada, secondo chi la conosce bene la 38enne californiana, ex attrice, è tornata quella di prima. Da quando lei e il principe Harry hanno annunciato di volere rinunciare a essere «membri senior» della famiglia reale, Meghan è «tornata a respirare». Come hanno spiegato gli amici al Daily Mail, la duchessa ama fare ciò che le piace senza dover chiedere prima il permesso. Vivere come un reale, hanno ... Leggi la notizia su vanityfair

novasocialnews : La fuga di Meghan Markle secondo gli amici: «Ora può respirare» #novasocialnews #nonstopnews #allnews #allnews24 - Inprimeit : La fuga di Meghan Markle secondo gli amici: «Ora può respirare» - Il_Centro : #Abruzzzo #17gennaio #venerdì #Pescara #Chieti #LAquila #Teramo Harry e Meghan: 2020, fuga dalla corona su Vanity F… -