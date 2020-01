Il Movimento 5 Stelle conferma l’espulsione di Gianluigi Paragone (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle conferma l’espulsione del senatore Gianluigi Paragone. La misura era scattata dopo che il senatore aveva votato contro alla legge di bilancio e non si era espresso sul voto di fiducia al governo. Il M5s conferma l’espulsione di Paragone L’1 gennaio il collegio dei probiviri composto da Raffaella Andreola, Jacopo Berti e dalla ministra Fabiana Dadone aveva deciso per l’espulsione del senatore. Tra i motivi, le numerosi votazioni fatte in contrasto alle indicazione decise dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. In quell’occasione Paragone disse fin da subito di voler fare ricorso. Il 17 gennaio il comitato di garanzia del Movimento ha confermato l’espulsione del senatore Gianluigi Paragone. A renderlo noto sono state delle fonti interne. Decisive per l’espulsione e fortemente criticate sono ... Leggi la notizia su notizie

