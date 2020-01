Ikea lancia l’allarme: “non usate questo bicchiere”, ritirato dal commercio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Se avete acquistato questo bicchiere da viaggio, Ikea invita tutti i clienti a riportarlo indietro il prima possibile. Bicchiere da viaggio Troligtvis (foto Ikea.com) In un annuncio pubblicato in questi giorni dall’azienda svedese su molti quotidiani si legge: “Coloro che hanno acquistato un bicchiere da viaggio Troligtvis riportante la dicitura ‘Made in India’ sono inviati a non utilizzarlo“. “I clienti potranno riportare il bicchiere da viaggio al più vicino negozio Ikea, dove riceveranno un rimborso completo”, come si legge ancora nel comunicato con cui l’azienda segnala il ritiro dal mercato dell’oggetto in questione. Non è richiesto lo scontrino fiscale. Il motivo? “Recenti test effettuati indicano che il prodotto può rilasciare sostanze chimiche in quantità superiori ai limiti stabiliti. Da anni Ikea ha deciso di bandire l’uso degli ftalati ... Leggi la notizia su chenews

