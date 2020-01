I miglioramenti dei bambini con la presenza di Gabriel (Di venerdì 17 gennaio 2020) Pochi mesi fa, alla River Bend Elementary School, in Virginia, è arrivato Gabriel, un cane da terapia di quattro anni. Non tutti erano convinti che la presenta di questo dolce cucciolo avrebbe aiutato i bambini a migliorare le loro condizioni, ma già dopo pochi giorni, in molti si sono ricreduti. Quest’istituto è frequentato da piccoli con problemi gravi, infatti le insegnanti cercano di aiutarli a superare le loro difficoltà e tutti i genitori ne sono felici, poiché sin da subito hanno notato dei miglioramenti. Diversi mesi fa, è arrivato Gabriel, un mastino che pesa più di sessanta chilogrammi. Non tutti erano convinti che avrebbe potuto aiutare i piccoli, ma già pochi giorni dopo, è accaduto qualcosa di incredibile. I bambini, sin da subito, hanno instaurato un legame speciale con lui. Infatti amano stargli vicino ed accarezzarlo. Si sentono protetti dalla sua presenza. Le ... Leggi la notizia su bigodino

