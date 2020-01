Grande Fratello Vip, eliminata Elisa De Panicis: l’influencer di Solaro (Di sabato 18 gennaio 2020) È la prima eliminata del Grande Fratello Vip 4, Elisa De Panicis è uscita dalla Casa più spiata d’Italia. Si conclude così il reality del l’influencer legata a Solaro per aver trascorso qui i primi anni della sua vita nonché ex fiamma di Ronaldo. Il verdetto è arrivato venerdì sera al termine di 48 ore di telefoto. In appena 11 giorni la De Panicis non è certo passata inosservata al Grande Fratello Vip soprattutto per i suoi atteggiamenti erotici. La sua doccia bollente è stata ripresa in tutti i siti italiani e nei salotti televisivi. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

