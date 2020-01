Grande Fratello Vip 2020, quarta puntata stasera su Canale 5: chi sarà eliminato? (Di venerdì 17 gennaio 2020) stasera su Canale 5 alle 21:20 torna il Grande Fratello Vip 2020 con la quarta puntata, in cui si parlerà di una nuova possibile espulsione e si scoprirà il nome del primo eliminato ufficiale dell'edizione. Il Grande Fratello Vip 2020 torna stasera su Canale 5, dalle 21:20, con la quarta puntata e tutte le sue polemiche, le sue antipatie e con i suoi litigiosi inquilini della casa più spiata d'Italia. La Grande domanda che tutti gli spettatori del Grande Fratello Vip 2020 si stanno facendo è essenzialmente una: chi verrà eliminato stasera tra Andrea Montovoli, che fa sospirare tutte le signorine, e Elisa De Panicis, che fa sospirare tutti i maschietti ma fa anche arrabbiare gli spettatori napoletani? Perchè sarà proprio uno di loro due il primo eliminato ufficiale della nuova edizione, dopo l'espulsione di ... Leggi la notizia su movieplayer

berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -