Gemma Galgani, duro attacco di Juan Luis Ciano a Uomini e Donne: «Ha demolito tutto, non è la donna che credevo» (Di venerdì 17 gennaio 2020) ?Io pensavo di trovare una donna più grande di me, una persona matura e invece ho trovato altro, qualcosa di inaspettato. Gemma mi ha molto deluso, soprattutto perché ha detto... Leggi la notizia su leggo

zazoomnews : Trono Over Gemma Galgani rifatta? La nuova accusa di Tina Cipollari - #Trono #Gemma #Galgani #rifatta? - zazoomnews : Uomini e Donne Juan Luis Ciano attacca Gemma Galgani: «Ha demolito tutto non è la donna che credevo» - #Uomini… - leggoit : #uominiedonne, juan luis ciano attacca gemma galgani: «Ha demolito tutto, non è la donna che credevo» -