È morto Christopher Tolkien, figlio dell’autore del Signore degli anelli (Di venerdì 17 gennaio 2020) (foto: Wikipedia) È morto il 16 gennaio 2020 Christopher Tolkien, figlio del grande scrittore JRR Tolkien, autore della saga de Il Signore degli anelli. Spentosi in Provenza all’età di 95 anni, l’uomo aveva dedicato gran parte della sua esistenza allo studio e alla tutela del patrimonio letterario del padre, soprattutto dopo la morte di quest’ultimo avvenuta nel 1973. In particolare, Christopher Tolkien si era dedicato della pubblicazioni delle opere postume dello scrittore e aveva realizzato anche una dettagliatissima mappa della Terra di Mezzo, frutto di un’analisi estensiva delle pubblicazioni paterne. Terzogenito di Tolkien e dell’amatissima moglie Edith Mary, Christopher dedicò la propria giovinezza agli studi letterari, laureandosi al Trinity College di Oxford nel 1949, non prima di aver prestato servizio nell’areonautica militare inglese ... Leggi la notizia su wired

