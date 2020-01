Dino Meneghin, i 70 anni di una leggenda del basket (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’uomo di Alano di Piave compie 70 anni e sembra ieri quando, lungagnone quattordicenne, salutò il bellunese e le Dolomiti per andare a cercar fortuna con la palla a spicchi nella piovosa Varese. E di fortuna ne ha trovata a catinelle, Dino Meneghin: campione d’Europa con la Nazionale italiana e sette volte con i club, dodici volte campione d’Italia, medaglia d’argento olimpica, soprattutto baluardo difensivo e catapulta d’attacco in centinaia di partite, in una carriera durata 28 anni, dai 16 ai 44 d’età, finendo con l’affrontare sul parquet il figlio Andrea.Per lui l’Olimpia Milano ha ritirato la maglia numero 11, così come il Cagliari ritirò il numero 11 appartenuto a Gigi Riva. Due “gemelli diversi”, Dino e Gigi. Stesso numero preferito, stesso fisico scolpito, stessa capacità di risorgere ... Leggi la notizia su huffingtonpost

