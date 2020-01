«Come una madre» Vanessa ama e difende anche i figli non suoi - (Di venerdì 17 gennaio 2020) Paolo Scotti Nella fiction la Incontrada supera la morte del figlio dedicandosi a una nuova famiglia Paolo Scotti da Roma Sarà il sorriso caldo e luminoso; sarà l'accogliente, giunonica figura. Fatto sta che Vanessa Incontrada sta per aggiungere un altro personaggio di madre al già nutrito elenco di simili ruoli in cui la sua rassicurante morbidezza è divenuta simbolo di ascolti sicuri. Come una madre - tre prime serate su Raiuno da domenica 2 febbraio, per la regia di Andrea Porporati - è in effetti scritto sulla sua esatta misura: dolcezza e grinta in dosi esatte nel personaggio di Angela, assistente sociale alla quale un incidente porta via il figlio di nove anni e il destino regala due bambini più o meno della stessa età, che lei difenderà dai malviventi che li inseguono. «Quei bambini - racconta l'attrice - le ricordano ovviamente il figlio perduto. Sapendoli in pericolo scatta ... Leggi la notizia su ilgiornale

lauraboldrini : Mettere alla gogna sui social un ragazzo dislessico è ignobile Una cosa che solo uno spaccone da quattro soldi co… - matteosalvinimi : Siamo in inverno e spesso le temperature scendono sotto lo zero, ma quando trovi piazze piene in una terra come l'E… - Mov5Stelle : ? Come al solito il vice direttore Senaldi fa una figuraccia in tv. Anche Davigo gli fa notare che il suo giornal… -