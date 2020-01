Carola Rackete, la Cassazione boccia il ricorso contro la sua liberazione (Di venerdì 17 gennaio 2020) Si ritorna su un caso di cronaca che per settimane ha tenuto banco a livello nazionale e non solo e ha riguardato da vicino la posizione di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3 che era stata arrestata la notte del 29 giugno scorso dopo essere attraccata nel porto di Lampedusa. Era stata la Procura di Agrigento ad avanzare la richiesta d’arresto per la capitana facendo perno sull’insussistenza dello ‘stato di necessità’, professato invece dalla Rackete come motivo principale che l’ha spinta a forzare il blocco della Guardia di Finanza per permettere lo sbarco di 40 migranti. Di oggi la decisione della Cassazione di bocciare il ricorso della Procura di Agrigento. Carola Rackete, la Cassazione boccia il ricorso Si torna a parlare della Sea Watch 3 e di Carola Rackete con l’odierna decisione presa in sede di Cassazione che ha deciso di respingere il ricorso presentato dalla ... Leggi la notizia su thesocialpost

HuffPostItalia : La Cassazione boccia il ricorso della procura: 'Carola Rackete non andava arrestata' - ilpost : La Cassazione ha stabilito che fu legittimo revocare gli arresti domiciliari a Carola Rackete, comandante della Sea… - SkyTG24 : 'Ritengo che Liliana Segre abbia tanto da insegnare, Carola Rackete no', le parole di #Salvini durante il convegno… -