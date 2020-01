Bentley Mulsanne, 30 esemplari per dirsi addio (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Bentley Mulsanne, cioè la limousine più famosa del marchio di Crewe, esce di scena e lo fa in grande stile, con una serie speciale e limitata di cui verranno prodotte solo trenta vetture, che si chiamerà 6.75 Edition. Saranno le ultime motorizzata con il glorioso V8 da 6,75 litri, che è stato continuamente aggiornato negli ultimi 60 anni e la cui produzione non è stata mai interrotta. Un record ineguagliato per un propulsore di questo frazionamento, che però è giunto all'ora della pensione. Le omologazioni sempre più stringenti in termini di inquinamento, la necessità di avere maggiori efficienza e prestazioni, hanno fatto optare i tecnici britannici per i motori del Gruppo Volkswagen, di cui Bentley fa parte. I noti 4.0 V8 e 6.0 W12 già utilizzati dalla Continental GT. Così la Bentley Mulsanne concluderà la sua ... Leggi la notizia su gqitalia

