Bankitalia:giù stime crescita 2020-2021

taglia ledidel Pil italiano per l'anno in corso (+0,5% contro il +0,8% previsto in precedenza). Previsione al ribasso anche per il(a +0,9% da +1%). L'inflazione risalirà "lentamente" nei prossimi 3 anni. La disoccupazione diminuirà in modo graduale, fino al 9,4% nel 2022. Nel Bollettino economico di gennaio,anche lesui consumi delle famiglie, attesi ancora in aumento nel quarto trimestre. Ma torna a salire anche l'incertezza sulla situazione economica personale.(Di venerdì 17 gennaio 2020)