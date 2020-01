Avellino a caccia del bomber: spunta un altro nome (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Mentre la squadra di mister Capuano ultimerà la preparazione in vista della sfida contro il Teramo, in programma domenica, la dirigenza biancoverde è impegnata sul mercato dopo lo sblocco. Dopo l’annuncio di Francesco Bertolo, nei prossimi giorni, sono attesi altri elementi che andranno a rimpinguare la rosa dell’Avellino. La prossima settimana dovrebbe raggiungere l’Irpinia Andrea Dini estremo difensore classe ’96 che arriverà in prestito dal Parma. Trattativa aperta con il centrocampista, come annunciato nei giorni scorsi, Nicolas Izzillo in uscita dal Pisa. Il duo Musa–Martone lavora per piazzare il colpo in avanti. Non è esclusa che possano essere due gli attaccanti visto i sondaggi effettuato da Lecco e Gubbio per Albadoro. Continuano i contatti con Evacuo, ma non solo. Nel mirino ... Leggi la notizia su anteprima24

