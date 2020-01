Adriana Volpe pronta al confronto con Magalli al GF Vip: retroscena Rai (Di venerdì 17 gennaio 2020) Adriana Volpe torna a parlare di Giancarlo Magalli e i loro attriti al Grande Fratello Vip: nuovi retroscena sulla Rai Torna a bomba il caso Magalli-Volpe. Questa volta, gli attriti tra la gieffina e il conduttore di Rai 2 sono stati ricordati e trattati proprio nel reality di Canale 5, quest’anno condotto da Alfonso Signorini. … L'articolo Adriana Volpe pronta al confronto con Magalli al GF Vip: retroscena Rai proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

MarioManca : Il coraggio di Adriana Volpe è ammirevole. Sarà che non ha niente da perdere ma, tra la clausola dei contratti Rai… - FranAltomare : Vabbè, poi avete il coraggio di venire a dirmi che Adriana Volpe non è una vera QUEEN. #GFVIP - GrandeFratello : Per Adriana Volpe arriva un messaggio molto speciale da parte del suo grande amore Gisele: 'Mamma, vinci per me' ??… -