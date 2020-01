Un mondo di app, crescono i download e la spesa nel 2019 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Viviamo in un mondo di app, il download di quelle Android e iOS è in costante crescita secondo i rapporti delle società Annie e Sensor Tower. Aumenta la spesa degli utenti che sono più propensi a spendere per acquistare la loro applicazione preferita.L’app più scaricata del 2019 è stata TikTok, sta spopolando nonostante la sua estrema semplicità e la somiglianza ad altre app del genere e nonostante l’inquietante notizia che il governo cinese la utilizzerebbe per spiarci tanto che sia l’esercito americano che la Marina lo hanno vietato per motivi di sicurezza.Ciò non cambia il fatto che il 2019 è stato un anno da incorniciare per l’app di social media cinese. Con oltre 700 milioni di download in tutto il mondo, secondo la società Sensor Tower, è stata la seconda app più scaricata dell’anno.Ha battuto sia Facebook sia Messenger, entrambe le app di Mark ... Leggi la notizia su pantareinews

