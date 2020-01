Telesalvini: come i Tg RAI continuano a perdere ascolti (Di giovedì 16 gennaio 2020) I telegiornali della RAI continuano a perdere ascolti mentre l’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni li richiama per lo strabordare di Matteo Salvini. Ormai tracimante a tutte le ore del giorno e della notte su ogni canale — in particolare Rai2, Mediaset e La7 — neanche stesse ancora al governo. Racconta oggi Repubblica che Salvini è secondo dietro a Conte, superando Mattarella e tutti gli altri leader politici: Un dato, rilevato dal monitoraggio mensile dell’Agcom, che fa il paio con il crollo degli ascolti dei telegiornali registrato dall’Auditel nell’ultimo anno. Proseguito inesorabile anche in questo inizio 2020. Nelle prime due settimane di gennaio, rispetto allo stesso periodo del 2019, il Tg1 ha infatti lasciato per strada 141 mila spettatori (-0,32% di share) nell’edizione delle 13,30 e 180 mila (-0,34) in quella serale; il Tg2 ha perso 274 mila ascoltatori ... Leggi la notizia su nextquotidiano

