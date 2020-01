Tado, termostato intelligente compatibile con Apple e Google, scontato del 35% su Amazon (Di giovedì 16 gennaio 2020) I termostati smart e connessi sono sempre più diffusi, perché ci consentono una gestione più intelligente del riscaldamento, in base alle nostre abitudini, allo stile di vita, agli orari e al meteo. Gestibili anche da remoto via app, ci fanno trovare la casa calda quando torniamo dal lavoro o da una vacanza, consentendoci al contempo di contenere i costi. Ecco perché se ancora non ne avete uno è importante dotarsene. Su Amazon oggi c’è il kit Tado V3+ scontato del 35%, con un prezzo di 129,99 euro anziché 199,99 euro e un risparmio di 70 euro. compatibile con i sistemi delle maggiori case produttrici come Beretta, Vaillant, Ferroli, Ariston, Riello, Immergas, Viessmann e molte altre, il Tado V3+ ha un design contemporaneo ed essenziale, in grado di adattarsi in maniera sobria a qualsiasi tipo di arredamento. In grado di farci risparmiare energia ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

