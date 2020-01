Silvia Provvedi al quinto mese di gravidanza (Di giovedì 16 gennaio 2020) Silvia Provvedi è in dolce attesa: la cantante, sorella di Giulia, con la quale forma il duo Le Donatella che ha partecipato a X Factor, è attualmente al quinto mese di gravidanza. A riportare la notizia è Chi nelle Chicche di gossip: "Clamoroso: Silvia Provvedi è in dolce attesa al quinto mese di gravidanza. Nell’ultimo periodo ha scelto il basso profilo per godersi la lieta novella. Al settimo cielo il fidanzato Giorgio De Stefano, con il quale si frequenta da due anni. La coppia già pensa alle nozze, e adesso sogna una femminuccia”. Da due anni l'artista, che ha partecipato con la sorella - fidanzata con il portiere Piergiorgio Gollini - all'Isola dei Famosi, vincendola, e al Grande Fratello Vip - è legata a Giorgio De Stefano, ma ha scelto di mantenere un basso profilo sulla relazione, probabilmente dopo tutti i riflettori puntati addosso per via della storia con Fabrizio ... Leggi la notizia su blogo

