Sfide Creazione Rosa – Incontri Principali: Requisiti, premi e soluzioni! (Di giovedì 16 gennaio 2020) Le Sfide Creazione Rosa sono una delle novità più interessanti introdotte per la prima volta in Fifa 17 ed adesso ovviamente presenti anche in Fifa 20. Come molti di voi sapranno tali Sfide permettono di scambiare una Rosa di calciatori che soddisfa determinati Requisiti, con dei premi che possono passare da uno o più pacchetti a delle carte … L'articolo Sfide Creazione Rosa – Incontri Principali: Requisiti, premi e soluzioni! proviene da FUT Universe. Leggi la notizia su imiglioridififa

RicSpada : @JantasOO @bambozs è proprio così ??, qualche SBC (Sfide Creazione Rosa no?) l’ho fatta, tipo una di Natale per un c… - zazoomblog : Sfide Creazione Rosa – Incontri Principali: Requisiti premi e soluzioni! - #Sfide #Creazione #Incontri -