Senato, si potrà votare a 18 anni ed essere eletti a 25 Non sarà più necessario aspettare di avere 25 anni per votare al Senato e 40 per essere eletti: la Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama ha dato il via libera a una riforma costituzionale che consentirà di diventare Senatori subito dopo avere compiuto 25 anni e di votare appena maggiorenni: 18 anni. In questo modo, i requisiti fra Camera e Senato vengono equiparati. Dario Parrini, capogruppo del Pd in Commissione, che ha presentato a nome della maggioranza l'emendamento, spiega che si tratta di «una riforma epocale. Si supera la paradossale e ormai anacronistica esistenza di un ramo del Parlamento dotato degli stessi poteri dell'altro, ma 1 e si dà un segnale di giustizia, di serietà e di attenzione verso milioni di giovani tra i 18 e i 25 anni che sono tuttora dei cittadini con diritti politici dimezzati. Il provvedimento andrà al più presto in Aula».

