Scoprono in diretta di essere candidati agli Oscar: la sorpresa e la gioia dello studio di animazione (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tre giorni fa sono state ufficializzate le candidature agli Oscar 2020, con le cinquine per ogni categoria. I dipendenti dello studio di animazioni SPA studios, guidato da Sergio Pablos (ideatore per la Universal di Cattivissimo me) stanno seguendo la diretta in tv. Esilaranti le reazioni del personale quando vengono nominati i film di animazione concorrenti. Poi viene fatto il nome del loro film, Klaus, ed è un tripudio di gioia. Video Youtube/SPA studios L'articolo Scoprono in diretta di essere candidati agli Oscar: la sorpresa e la gioia dello studio di animazione proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Scoprono in diretta di essere candidati agli Oscar: la sorpresa e la gioia dello studio di… - ilfattovideo : Scoprono in diretta di essere candidati agli Oscar: la sorpresa e la gioia dello studio di animazione - Noovyis : (Scoprono in diretta di essere candidati agli Oscar: la sorpresa e la gioia dello studio di animazione) Playhitmus… -