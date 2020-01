Sardine, Salvini ironizza su un ragazzo dislessico. Che minaccia la querela… (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il video di un ragazzo dislessico sul palco delle Sardine sulla pagina Facebook di Salvini, Il giovane minaccia di querelare il leader della Lega. Sardine, ragazzo dislessico vuole querelare Matteo Salvini. Il giovane, salito sul palco allestito a San Pietro in Casale in occasione di un flash mob del movimento, si impappina durante il suo discorso. Fatale l’emozione e il suo disturbo. Si tratta infatti, come sarebbe emerso in un secondo momento, di un soggetto dislessico. Il video in questione, che mostra il momento di imbarazzo de giovane, è stato condiviso sulle pagine social di Matteo Salvini. Fonte foto: https://www.facebook.com/Salviniofficial Sulla pagina Facebook del leader della Lega il video del ragazzo delle Sardine con disturbi di apprendimento “Guardate la carica e la grinta che avevano pesciolini e sinistri poco fa a San Pietro in Casale. Se pensano ... Leggi la notizia su newsmondo

giornalettismo : Sergio ha 21 anni ed è un DSA. Ieri, ha avuto qualche incertezza nel suo discorso durante un flashmob delle… - fattoquotidiano : Sardine, Salvini pubblica video e deride ragazzo dislessico: “Guardate come sono impacciati”. La replica: “Cyberbul… - agorarai : Movimento #sardine, parla uno dei portavoce 'Salvini abituato a strumentalizzare ogni occasione, anche ieri lo ha f… -