Perché il quesito del referendum è "eccessivamente manipolativo" (Di giovedì 16 gennaio 2020) "Una sentenza corretta, ovviamente, e tecnica. Non è una sentenza politica". Cosi' all'AGI il presidente emerito della Corte Costituzionale, Cesare Mirabelli, commenta la decisione della Consulta che ha definito inammissibile il referendum sulla legge elettorale Perché il quesito è 'eccessivamente manipolativo'. "Perché lo è? In questo caso l'eccessiva manipolatività - spiega - non riguarda il quesito referendario relativo alla legge elettorale ma la parte del quesito relativo a un'altra legge dello scorso anno che attribuisce al governo una delega per ridefinire i collegi elettorali. Perché le Regioni promotrici hanno investito anche questa legge? Che cosa significa? Significa che non ammettendo questa parte del referendum avrebbe lasciato la legge elettorale 'amputata' delle parti che venivano abrogate senza la dotazione di una legge elettorale applicabile". "Una ... Leggi la notizia su agi

