I Pantaloni a zampa di elefante sono un capo davvero furbo per alcuni tipi di fisico, perché possono aiutare a mascherare dei punti di debolezza, facendo deviare l'occhio sui nostri punti di forza. Quali sono quindi i fisici a cui sono più adatti? Vediamolo insieme. Pantaloni a zampa, a chi donano e come indossarli: l'ampiezza della "zampa" I Pantaloni a zampa, o flared pants, si distinguono da quelli a palazzo perché, mentre i Pantaloni palazzo scendono dritti e morbidi dalla vita al fondo, i secondi hanno la parte dal ginocchio in giù più larga rispetto a quella superiore. Ovviamente l'ampiezza della "zampa" può variare: ce ne sono di più stretti (che vengono anche definiti bootcut, soprattutto nel caso dei jeans: boot significa stivale, quindi il concetto è quello di un pantalone che permetta allo stivale di infilarcisi sotto) e di più ...

utente_l : Voglio dei pantaloni a zampa - violambe19 : Vi ricordo che con i pantaloni a zampa volete fare le fighe ma se siete dei cotechini risultate solo più ridicole.. passo e chiudo. - CaronteDiegonte : Ho vista una donna con i pantaloni a zampa ed i capelli cotonati. Pregate per lei. #moda -