Ospina: «Con Gattuso stiamo prendendo fiducia, Meret può diventare un grande» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il portiere del Napoli David Ospina, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport: ‘ “La posizione del portiere è sempre molto delicata, una volta puoi essere il colpevole e la volta successiva l’eroe. La cosa importante è avere i piedi per terra, lavorare e sodo e mettersi a disposizione della squadra” Con Gattuso? “Con Gattuso stiamo facendo le cose bene e stiamo prendendo fiducia. Con la Lazio abbiamo fatto tante cose buone, bisogna continuare su questa strada. La cosa più importante è cominciare a vincere le partite, così diventa tutto più facile. In questo girone di ritorno dobbiamo guadagnare punti. Il girone d’andata è stato complicato per tutti, ma abbiamo grandissimi giocatori e dobbiamo far bene. Prima di essere portiere ero un attaccante, poi sono diventato portiere. Mi è sempre piaciuto giocare con i piedi e in vacanza con gli amici mi ... Leggi la notizia su ilnapolista

