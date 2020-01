Napoli, 1799 La Rivoluzione Napoletana al FazioOpenTheater (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ancora un week end di grande cultura a Palazzo Fazio. Sul palco di via Seminario sabato 18, a partire dalle 20,30 e domenica 19 con inizio alle 18,30 andrà in scena ‘1799 La Rivoluzione Napoletana’, sesto spettacolo della rassegna di teatro, danza ed arti performanti FaziOpenTheater diretta da Antonio Iavazzo. Nella produzione dell’associazione culturale Frentania Teatri danza e recitazione si fondono per uno spettacolo capace di conquistare il pubblico per la sua capacità di raccontare le vicende storiche in maniera veloce, rapida, ma estremamente chiara. Chi assiste allo spettacolo ha un’idea chiara della Rivoluzione Napoletana. Il messaggio esplicativo del linguaggio del corpo viene reso ancor più chiaro da voci fuori campo che raccontano le vicende storiche. Gisela Fantacuzi e Giandomenico Sale riempiono il palco, ne sfruttano le ... Leggi la notizia su anteprima24

