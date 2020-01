Logitech Ergo K860, tastiera per produttività ed ufficio comoda ed ergonomica (Di giovedì 16 gennaio 2020) Logitech non è un brand dedicato esclusivamente al gioco, anzi. L’azienda da sempre è assai attenta ai temi della produttività personale o dell’ufficio, e anche di recente ha introdotto prodotti dall’Ergonomia particolarmente avanzata, pensati per i professionisti che lavorano l’intera giornata davanti al computer. Un ulteriore esempio è la tastiera Ergo K860 presentata nelle scorse ore. Come rivela già il nome si tratta infatti di una periferica che punta tutto sull’Ergonomia, presentando il classico layout diviso e sollevato al centro, soluzione già vista in passato, specialmente tra i prodotti Microsoft, ma sempre funzionale per chi con la tastiera ci lavora. La particolare soluzione Ergonomica adottata, infatti, secondo il produttore svizzero dovrebbe aiutare a ridurre considerevolmente la tensione muscolare su polsi e avambracci rispetto alle tastiere ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

